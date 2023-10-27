شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية سلبية تهدد عرش كولر مع الأهلي هذا الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره صن داوينز يوم الأحد القادم، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من الدوري الأفريقي هذا الموسم في نسخته الأولي.

ولكن تثير بعض التخوفات من اللقاء لدي الجماهير الحمراء، في ظل ضعف مستوي الفريق الدفاعي أمام سيمبا، والذي نتج عنه استقبال الفريق 3 أهداف رغم الصعود.

بخلاف أن إمكانيات صن داوينز الهجومية تفوق سيمبا بشكل كبير، مما يعيد للجماهير الحمراء ذكريات قاسية مع صن داوينز، والذي تمكن من الفوز علي الأهلي بخماسية في مناسبتين.

هذا وقد تلقي الأهلي 5 أهداف في الموسم الحالي إلى الآن مع كولر، علي عكس الموسم الماضي الذي لم يتلقي الفريق فيه سوي 8 أهداف علي مدار 24 لقاء من الموسم.

الجدير بالذكر أن الأهلي لك يسبق له الفوز علي صن داوينز في معقله داخل بريتوريا من قبل، علي الرغم من مواجهة الفريق الجنوب أفريقي في خمس لقاءات سابقة.

موعد مباراة الأهلي وصن داوينز

هذا ومن المقرر أن يستضيف صن داوينز نظيره الأهلي يوم الأحد القادم، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من الدوري الأفريقي، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.