شكرا لقرائتكم خبر عن جلب طباخه الشخصي.. الكشف عن مكان إقامة نتنياهو وزوجته بعد هجوم حماس المفاجئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية مكان إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته، بعد الهجوم المفاجئ الذي نفذته حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الجاري.

فيلا صديقه

وأفادت القناة "13" أن نتنياهو وزوجته سارة يقيمان في فيلا بالقدس، يملكها الملياردير الأميركي سيمون فاليك.

وأشارت إلى أن الفيلا تقع في حي "تلبيوت"، جنوب شرقي القدس، مؤكدة أن المقر الرسمي لرئيس الوزراء في شارع عزة بالمدينة ذاتها، لا يزال يخضع للتنظيف اليومي رغم كونه فارغا.

جلب طباخه

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه علاوة على ذلك، فقد ورد أن عائلة نتنياهو جلبت طباخها الشخصي، الذي تدفع راتبه الحكومة الإسرائيلية، إلى عقار فاليك.

وأوضحت أن "هذا الأمر يعد انتهاكا للقوانين، التي لا تسمح لموظف الدولة بالعمل في منزل خاص".

وتابعت: "ليس من الواضح ما إذا كان فاليك وعائلته يقيمون أيضا حاليا في المنزل".

من هو سيمون فاليك؟

وسيمون فاليك هو ملياردير يهودي أميركي، ورئيس شركة "الأسواق الحرة الأميركية" التي تدير أكثر من 200 متجر معفى من الرسوم الجمركية في المطارات وعند المعابر الحدودية في نصف الكرة الأرضية الغربي، وحصل وعائلته على جائزة القدس لتطوير يهودا والسامرة، ويعتبر صديقا مقربا لنتنياهو، وهو أيضا من الداعمين للعديد من المنظمات الإسرائيلية اليمينية.