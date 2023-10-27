شكرا لمتابعة خبر عن أهمية التحديث الجديد لتوكلنا..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، النسخة الثانية لتطبيق “توكلنا” بهوية وخدمات جديدة، بغرض تسريع الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.

ومن جانبه قال مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا، صالح المصيباح، إن التطبيق مرتبط بأكثر من 50 جهة حكومية، ويقدم أكثر من 200 خدمة لملايين المستفيدين.

وأكد أن إعادة تصميم التطبيق بهويته الجديدة جاءت بعد دراسة سلوك المستخدمين التي أوضحت أنهم يركزون على 3 مجالات رئيسية أولها مجال الاتصال.

وأوضح أنهم أعادوا تصميم خدمة الرسائل بما يتيح للمستفيد استقبال الرسائل من الجهات الحكومية والتفاعل معها والتواصل مع الدعم الفني التابع لهذه الجهات، وكذلك استقبال وثائق منها، كما قدموا خدمة جديدة باسم “واكب” تُمكن الجهات العامة والخاصة من نشر منشوراتها وأخبارها ومستجداتها لنحو 30 مليون مستخدم للتطبيق بضغطة زر واحدة.

ولفت إلى أن من الخدمات المضافة للتطبيق ؛ خدمة “المواعيد” وهي عبارة عن تقويم موحد يتيح للمستخدم استعراض كافة المواعيد الخاصة والمرتبطة بالأحداث والفعاليات مثل المناسبات الوطنية، وتعمل على تنبيه المستفيد بمواعيدها.

وتمت إضافة خدمات جديدة تتعلق بمجال البيانات والوثائق لتسهيل وصول المستفيد لبياناته الموجودة بأكثر من 40 جهة حكومية، بجانب إعادة تصميم المحفظة الرقمية بالتطبيق لتسهيل الوصول وعرض البطاقات التي تصل أنواعها لنحو مائة بطاقة مثل بطاقات الهوية الوطنية وبطاقات تذاكر الفعاليات والبطاقات الخاصة بالموظفين.