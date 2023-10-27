تراند اليوم : قائد الحرس الثوري الإيراني: "غزة هي عصا موسى ستتغلب على سحر الفراعنة"

صحيفة الخليج 365: قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن "أرض غزة تشبه عصا موسى، التي ستغلب على الفراعنة وسحرهم وتبتلعهم"، حسب وصفه.

طوفان الأقصى

وأضاف خلال اجتماع بمدينة مشهد: "الهزيمة التي مُنيت بها الولايات المتحدة و(الكيان الصهيوني) وبريطانيا في عملية طوفان الأقصى، كانت من أكثر الهزائم المدهشة والاستثنائية التي لا تُنسى"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

الولايات المتحدة

وأكمل:"مسؤولية الأحداث التي تجري اليوم في فلسطين تقع على عاتق الولايات المتحدة، التي تحاول منذ سنوات تقديم (إسرائيل) كأحد ملائكة الديمقراطية، والتي تحاول خلق صورة وسمعة لها".

وتابع: "لیعلم الصهاينة أنهم أجانب وأن الأرض الفلسطينية ليست لهم، وإذا استمروا في جرائمهم فإن الوضع سيزداد سوءاً بالنسبة لهم وسيحترقون بالنار التي أشعلوها"، بحسب الوكالة الإيرانية.