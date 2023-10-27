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تراند اليوم : قائد الحرس الثوري الإيراني: "غزة هي عصا موسى ستتغلب على سحر الفراعنة"

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صحيفة الخليج 365: قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن "أرض غزة تشبه عصا موسى، التي ستغلب على الفراعنة وسحرهم وتبتلعهم"، حسب وصفه.

طوفان الأقصى

وأضاف خلال اجتماع بمدينة مشهد: "الهزيمة التي مُنيت بها الولايات المتحدة و(الكيان الصهيوني) وبريطانيا في عملية طوفان الأقصى، كانت من أكثر الهزائم المدهشة والاستثنائية التي لا تُنسى"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

الولايات المتحدة

وأكمل:"مسؤولية الأحداث التي تجري اليوم في فلسطين تقع على عاتق الولايات المتحدة، التي تحاول منذ سنوات تقديم (إسرائيل) كأحد ملائكة الديمقراطية، والتي تحاول خلق صورة وسمعة لها".

وتابع: "لیعلم الصهاينة أنهم أجانب وأن الأرض الفلسطينية ليست لهم، وإذا استمروا في جرائمهم فإن الوضع سيزداد سوءاً بالنسبة لهم وسيحترقون بالنار التي أشعلوها"، بحسب الوكالة الإيرانية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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