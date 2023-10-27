تراند اليوم : شاهد.. متحدث "حماس" يغادر مقابلة على "بي بي سي" بعد سؤاله كيف بررت الحركة قتل عائلات إسرائيلية "أثناء نومها"

ترجمة حصرية: أظهر مقطع فيديو، متحدث حركة حماس "غازي حمد"، يغادر مقابلة على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قبل انتهائها، بعد سؤاله "كيف يبرر الإرهابيون قتل عائلات إسرائيلية أثناء نومهم في أسرتهم".

ووجه مراسل "بي بي سي" سؤالاً ل"غازي حمد"، حول القتل الذي راح ضحيته ما يصل إلى 1500 إسرائيلي، فرد الأخير عليه، قائلا إنه لم تكن هناك أوامر بقتل أي مدنيين عندما غزت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الجدير بالذكر أن السفارة الإسرائيلية في لندن نشرت صوراً لغرف ملطخة بالدماء، إضافة إلى تعفن ثلاث جثث، وقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي.