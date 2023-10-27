السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشِّن توزيع مساعدات طارئة للمتضررين من إعصار “تيج” في مديرية الريدة وقصيعر بحضرموت المكلا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع مساعدات إيوائية وغذائية طارئة للأسر المتضررة من الإعصار “تيج” في مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت.

وشملت المساعدات المقدمة 50 خيمة و 200 حقيبة إيوائية، إضافة إلى 300 سلة غذائية تحتوي على السلع الأساسية، استفاد منها 300 أسرة بواقع 1.800 فردٍ.

وأشاد محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، بجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على وقوفها إلى جانب المحافظة في ظل هذه الكارثة، مؤكدًا أهمية هذه المساعدات في تخفيف معاناة الأسر المتضررة من الإعصار، حيث يأتي ذلك في إطار التدخلات الإنسانية والإغاثية للمملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الأسر المتضررة في المحافظات اليمنية المنكوبة جراء الإعصار تيج.