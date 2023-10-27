شكرا لقرائتكم خبر عن محرز يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي الهلال لإستضافة نظيره أهلي جدة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي.

حيث يرغب أهلي جدة في تحقيق الثلاث نقاط، من أجل إعتلاء وصافة ترتيب الدوري السعودي ولو بشكل مؤقت، والعودة بشكل قوي في طريق المنافسة.

في حين يرغب نادي الهلال في تعزيز موقعه في صدارة الدوري السعودي مع إشتعال المنافسة علي المربع الذهبي، في رحلة إستعادة الزعيم لقبه المفقود.

هذا ويحتل الهلال صدارة ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة، فيما يحل الأهلي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: الحريجي، إيبانيز، عبد الباسط هندي، العمار.

خط الوسط: فرانك كيسي، محمد المجحد، جابري فيجا.

خط الهجوم: فراس البريكان، روبرتو فيرمينو، رياض محرز.