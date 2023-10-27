انت الان تتابع "الصحة الفلسطينية": بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 شهيدًا بينهم 3038 طفلاً و1709 سيدات و397 مسناً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - لليوم 21 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" تواصل القصف الإسرائيلي على غزة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع: "بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 شهيدًا، بينهم 3038 طفلاً، و1709 سيدات، و397 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري".

في وقت دعا الاتحاد الأوروبي إلى فتح ممرات آمنة لتمرير المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة وإقرار هدنات، توغلت القوات الإسرائيلية بدباباتها في وسط قطاع غزة" ليلاً بدعم من "طائرات مقاتلة ومسيرات" ثم انسحبوا، لكن قصف غزة لم يتوقف. وأعلنت حركة حماس مقتل حوالي 50 رهينة إسرائيلية جرا ء القصف من أصل 224 رهينة.

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة الفلسطينية": بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 شهيدًا بينهم 3038 طفلاً و1709 سيدات و397 مسناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.