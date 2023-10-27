تراند اليوم : الإعلامي"مصطفى بكري" يكشف عن جهتين يتوقع أن يكونا وراء الصاروخ الذي ضرب مدينة طابا

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي والنائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، على الهجوم بـ"صاروخ" الذي تعرضت له مدينة طابا المصرية، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وقال بكري في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أتمنى سرعة الانتهاء من التحقيقات التي تجري الآن حول الصاروخ، الذي أصاب ستة من المصريين في طابا".

جهتين

وتابع : "التحقيقات تدور على اتجاهين: إما من جيش الاحتلال، أو أنه صاروخ موجه من الحوثيين إلى إيلات".

التحقيقات

وأضاف: "في كل الأحوال التحقيقات جارية. وليعرف الجميع أيا كانوا أن الأمن القومي المصري خط أحمر، مصر لن تتوانى عن كشف الحقائق كاملة، ونحن على ثقة أن التحقيقات تجري بكل شفافية، وننتظر إعلان الحقائق كاملة".