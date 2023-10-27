تراند اليوم : كشف مفاجأة عن مرتكب مجزرة ولاية ماين الأمريكية وتسبب في مقتل 22 شخصا

صحيفة الخليج 365: قال مسؤولو إنفاذ القانون في ولاية ماين الأمريكية إن المشتبه به في إطلاق النار الجماعي في الولاية، روبيرت كارد، بدأ بالإدلاء بتصريحات حول سماع أصوات ورغبته في إيذاء زملائه الجنود أثناء خدمته في قاعدة عسكرية هذا الصيف، وقضى بضعة أسابيع في المستشفى.

لكن أحد أقارب المشتبه به واثنين من زملائه السابقين في احتياطي الجيش قالوا إنهم لم يكونوا على علم بأن لديه أي تاريخ طويل من مشاكل الصحة العقلية –رغم أن أحد زملائه السابقين يتذكره باعتباره قناصًا ماهرًا ورجل يحب الأماكن المفتوحة وكان من بين أفضل الرماة في وحدته، وفقا لشبكة CNN الإخبارية.

وأضاف مسؤولو إنفاذ القانون إن روبرت آر كارد الثاني البالغ من العمر 40 عامًا، أدلى بتصريحاته المثيرة للقلق أثناء وجوده في منشأة تدريب كامب سميث في نيويورك، وقالوا إن قيادته أحالته إلى مستشفى عسكري، وأمضى بضعة أسابيع تحت التقييم.

من هو روبرت كارد المتسبب في قتل 22 أمريكي ؟ روبرت كارد، هو مدرب أسلحة نارية قضى أسبوعين في مصحة للأمراض العقلية خلال الصيف، وكارد من بودوين بولاية مين، وهو جندي احتياطي بالجيش متمركز في ساكو بولاية مين، ودرس الهندسة في جامعة ماين من عام 2001 إلى عام 2004، ويعتبر من أفضل رماة الحرس الوطني الأمريكي.