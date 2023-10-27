تراند اليوم : "إن لم تستجب فلنا موقف آخر".. مقتدى الصدر يدعو الحكومة العراقية لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد

صحيفة الخليج 365 : دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الجمعة، حكومة وبرلمان بلاده، إلى التحرك لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، نصرة لغزة، وردا على الدعم الأمريكي لإسرائيل. حسب قوله.

إغلاق السفارة

وقال خلال تغريدة كتبها عبر حسابه على منصة "إكس" : " من منطلق نصرة المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا سيما نصرة إخواننا وأهلنا في فلسطين وغزة الحبيبة. أطالب الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بكافة توجهاته، ولأول مرة، ولأجل مصالح عامة لا خاصة، بالتصويت على غلق السفارة الأمريكية في العراق، للدعم الأمريكي اللامحدود لـ(الصهاينة الإرهابين) ضد غزة، مع الالتزام بحماية أفرادها الدبلوماسيين وعدم التعرض لهم من قبل المليشيات الوقحة، والتي تريد النيل من أمن العراق وسلامته".

موقف آخر

وأضاف: "نحن ننتظر جواب الحكومة العراقية وفعلها وتجاوبها مع هذه المطالبة: غلق السفارة الأمريكية في العراق. وإن لم تستجب الحكومة والبرلمان، فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقا".