تراند اليوم : أول إجراء أمني من مصر بعد سقوط طائرة مسيرة ومقذوف على طابا ونويبع

صحيفة الخليج 365: كشفت مصادر أن طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر وحتى الآن، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية محلية.

جاء ذلك بعدما أعلن الجيش المصري أن طائرة مسيرة وقعت في مدينة طابا بوقت سابق اليوم، أفيد بسقوط مقذوف في مدينة نويبع، جنوب سيناء أيضا، على البحر الأحمر.

وأتى هذا الحادث بعد ساعات على سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية في مدينة طابا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في مبنى إسعاف المدينة والسكن الإداري لمستشفى المدينة المركزي.

وكان المتحدث العسكري المصري أكد في بيان مقتضب أن الجيش يحقق في سقوط الدرون المجهولة الهوية.