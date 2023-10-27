شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعرف إلى أهم خدمات شؤون الحرمين للزوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين خدماتها المختلفة لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار طوال العام، في سبيل راحة ضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك العمرة وتواجدهم في العاصمة المقدسة.

وتتمثل أبرز الخدمات في:

إرشاد السائلين من خلال كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة في أرجاء المسجد.

توزيع المطبوعات الدينية من إصدارات الوزارة المتنوعة، بهدف تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة.

الحثّ على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك.

تأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك.

الحثّ على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية.

بيان جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من المعتمرين والزوار.

خدمات وزارة الحج والعمرة

إلى جانبخدمات شؤون الحرمين، يبزر الجهد المتواصل من وزارة الحج والعمرة في الاهتمام بالمعتمرين وتسهيل فترة إقامتهم بالمملكة.

إذ تؤكد الوزارة على التزام جميع الجهات المعنية والعاملة بمنظومة الحج والعمرة، بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين بكل أمانة وإخلاص.

وتشمل الخدمات المقدمة: