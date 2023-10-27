شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 85%.. "الزكاة" تحدد ضريبة الدخل من إنتاج الزيت والغاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، نظام ضريبة الدخل عبر منصة "استطلاع". والذي يتماشى مع التغيرات التي تعيشها المملكة وأفضل الممارسات الضريبية الدولية في تعزيز وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تعزيز الامتثال والشفافية.

حساب الضريبة

حددت الهيئة نسبة الضريبة على الوعاء الضريبي، للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، بواقع 50% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على ثلاثمائة وخمسة وسبعين (375) مليار ريال. وتحسب الضريبة بواقع 65% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على ثلاثمائة (300) مليار ريال وحتى مبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين (375) مليار ريال.

وتطبق بواقع 75% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على مائتين وخمسة وعشرين (225) مليار ريال وحتى مبلغ ثلاثمائة (300) مليار ريال. وتكون الضريبة بواقع 85 % للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا لا يزيد على مائتين وخمسة وعشرين (225) مليار ريال.

وأكدت الهيئة أنه لا يجوز حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بمجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية من الوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار الغاز الطبيعي.

ضريبة الدخل من الغاز الطبيعي

وحددت الهيئة ضريبة الدخل بنسبة 20% على الأشخاص الذين يعملون في أنشطة استثمار الغاز الطبيعي، يكون الوعاء الضريبي هو الدخل الخاضع للضريبة في مجال استثمار الغاز الطبيعي محسومًا منه المصاريف جائزة الحسم بمقتضى النظام ولائحته التنفيذية.

وأوضحت أن الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بالنشاط مهما كان نوعه ومصدره، بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي.

ويشمل الاستثمار في الغاز الطبيعي أعمال التنقيب غير المصاحب وإنتاجه، بما في ذلك مكثفات الغاز، وكذلك أعمال تجميع وتنقية ومعالجة وتجزئة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائلهما ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة الأخرى.

وتكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً، هي مجموع الضريبة المستحقة على وعائي ضريبة هذا الشخص بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة السادسة والثلاثين من النظام.