انت الان تتابع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع إلى 7326 شهيداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أكتوبر 2023, 2:01 مساءً

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 21 على التوالي إلى 7326 شهيداً. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن من بين الشهداء 3038 طفلاً و1726 سيدة. وأشارت إلى أن عدد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة اقترب من 2000، وأن الوضع الصحي في المستشفيات كارثي، في ظل نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.

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