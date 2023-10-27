إصابات وخسائر مادّية في "تل أبيب" جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أكتوبر 2023, 2:07 مساءً

أفادت مصادر صحفية بإصابة 4 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة على مبنى في "تل أبيب". وأكدت مراسلةُ "RT" في وقت سابق سماعَ دويّ صفارات الإنذار في أسدود، وكيسوفيم، وتل أبيب ومحيطها تزامنًا مع انطلاق رشقة صاروخية جديدة باتجاه عدة مدن إسرائيلية، بينها عسقلان وتل أبيب. وأعلنت "كتائبُ القسام" توجيهَ ضربة صاروخية باتجاه تل أبيب؛ ردًّا على استهداف المدنيين الفلسطينيين. وجاء في بيانها: "كتائب القسام تقصف "تل أبيب" ردًّا على المجازر الصهيونية بحقّ المدنيين". ويتعرّض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

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