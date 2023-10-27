ماكرون: فرنسا تريد إجلاءَ رعاياها من غزة "في أقرب وقت"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، عقب قمة أوروبية في بروكسل، أنّ فرنسا ترغب في إجلاء رعاياها في قطاع غزة "في أقرب وقت".

قال: "نريد إجلاءهم في أقرب وقت. وهذا ما نقوم بتنظيمه مع كلّ من السلطات الفلسطينية ومصر. وهذا ما ترغب عدة دول أوروبية أخرى في القيام به بالتنسيق معنا".

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