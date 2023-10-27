"الأونروا": "629" ألف نازح يقيمون في مراكز الإيواء التابعة للوكالة في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أكتوبر 2023, 2:21 مساءً

وثّقت وكالةُ غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، نزوحَ نحو "629" ألف نازح فلسطيني، إلى "150" مركز إيواء تابعًا لها في قطاع غزة، بعد تعرّض منازلهم للقصف الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة لليوم 21 على التوالي. وقالت الأونروا في تقرير لها: النازحون يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة للغاية، وخاصة أن مراكز الإيواء باتت تستوعب ثلاثة أضعاف طاقتها، مشيرة إلى أن مركز إيواء واحدًا في مدينة رفح يتواجد به "12500" نازح، جُلُّهم من الأطفال والنساء. وأضافت: "39" موظفًا تابعًا للأونروا استشهدوا في عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وهناك "38" ألف مريض يقيمون حاليًّا في مراكز الإيواء، هم بحاجة ماسّة للعلاج.

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