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تراند اليوم : بعدما صفعته على وجهه.. شاهد.. شاب يضرب فتاة ويشتبك مع عدة طلاب داخل مدرسة في أمريكا

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صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام فتاة بصفع شاب على وجهه، خلال تواجدهما داخل مدرسة في أمريكا.

وقامت الفتاة بصفع الشاب خلال حديثهما، إلا أنه رد لها اللكمة، ليتدخل عددًا من الطلاب ويقومون بالاعتداء عليه، حسبما أبان الفيديو.

وأظهر مقطع الفيديو، اعتداء الطلاب على الشاب، وقاموا باسقاطه على الأرض، ووجهوا له اللكمات والركلات في أماكن متفرقة من جسده.

وحاول الشاب الدفاع عن نفسه بعد سقوطه على الأرض، ثم استعاد توازنه من جديد واشتبك معهم، قبل أن يتدخل باقي الطلاب للفصل بينهم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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