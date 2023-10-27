اخبار السعوديه

تراند اليوم : تفاصيل ضبط كمية ضخمة من مادة الإمفيتامين المخدر بالرياض.. والقبض على 11 متهما والكشف عن جنسياتهم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

تفاصيل ضبط كمية ضخمة من مادة الإمفيتامين المخدر بالرياض.. والقبض على 11 متهما والكشف عن جنسياتهم

٢٠٢٣١٠٢٧_١٥٢٦٤٩

صحيفة الخليج 365 - واس : صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها أسفرت - بتوفيق الله - عن ضبط (3,860,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (11) متهمًا، وهم (7) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية النيبالية، و(3) مواطنين، في مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والجوف.

وأكد الرائد الحازمي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
تفاصيل ضبط كمية ضخمة من مادة الإمفيتامين المخدر بالرياض.. والقبض على 11 متهما والكشف عن جنسياتهم
تفاصيل ضبط كمية ضخمة من مادة الإمفيتامين المخدر بالرياض.. والقبض على 11 متهما والكشف عن جنسياتهم
تفاصيل ضبط كمية ضخمة من مادة الإمفيتامين المخدر بالرياض.. والقبض على 11 متهما والكشف عن جنسياتهم
تفاصيل ضبط كمية ضخمة من مادة الإمفيتامين المخدر بالرياض.. والقبض على 11 متهما والكشف عن جنسياتهم
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا