شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 دول.. تواصل الجهود الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 2.238 كرتون تمر لنازحي الجوف في مديريتي المدينة والوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 13.428 فردا.

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان للعام 2023.

وحضر التدشين نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان رأفت بن أحمد شرف، ومن الجانب السوداني معالي نائب مفوض العون الإنساني، وممثلي المنظمات الإنسانية المحلية، وفريق من المركز.

سلال غذائية

يهدف المشروع إلى توزيع 300.000 سلة غذائية يستفيد منها حوالي 1.8 مليون فرد من الفئات الأكثر احتياجا من النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم بالولايات السودانية المستهدفة والتي تشمل البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، والجزيرة، ونهر النيل، والشمالية، وسنار، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، والخرطوم.

ويأتي ذلك ضمن الجسر البحري والجوي الإغاثي السعودي الذي سيّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

لبنان وباكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 903 سلال غذائية في منطقة واشك بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6.321 فرداً من الفئات الأشد احتياجاً في المناطق المتضررة من الفيضانات، ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2023 - 2024.

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 16,000 كرتون تمر على الأسر اللاجئة والأسر الأكثر احتياجا في المجتمع المستضيف في قضاء الضنية شمال لبنان، استفاد منها 80.000 فرد، ضمن مشروع توزيع التمور في جمهورية لبنان للعام 2023.