شكرا لقرائتكم خبر عن تمور العلا.. علامة مميزة في حياة الأهالي وتراث المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترتبط بيوت أهالي العلا بالتمور منذ مئات السنين، إذ تعد محور الحياة في المدينة التي تنتشر فيها واحات النخيل على امتداد الوادي، ليس فقط على مستوى الزراعة وإنتاج وبيع التمور، بل تعد التمور إحدى المكونات الرئيسة في العديد من الأطباق التقليدية والشعبية التي تتميز بها محافظة العلا والتي تكون حاضرة بقوة في مختلف المناسبات والأعياد والجمعات العائلية.

حيس التمر ومعمول التمر.. أطباق رئيسية

وتأتي "الحيسة" على قائمة الأطباق التقليدية الشهيرة المصنوعة من التمور، والتي يتميز في صناعتها أهالي العلا خاصة ومنطقة المدينة المنورة عامة، وهي من الأكلات الشهية المصنوعة من التمر والسمن والدقيق والزبدة.

وتسمى أيضًا بـ "حلوى التمر" إذ تعد من الأطباق المثالية التي تقدم في مختلف المناسبات والأعياد والتجمعات العائلية، وتقدم مع القهوة السعودية، وتعد من الأكلات المثالية في فصل الشتاء لكونها تمد الجسم بمزيد من الطاقة.

ويحظى "معمول التمر" أيضًا برواج واسع بين أهالي العلا، وهو من أصناف الحلوى اللذيذة التي لا يكاد بيت يخلو منها على مدار العام، ويقدم في مختلف المناسبات مع القهوة، إذ يتم إعداد المعمول باستخدام التمر المعجون بالزبدة ليضاف إلى عجينة الدقيق المخلوطة مع السمن والسكر والبهارات، وعلى الرغم من انتشار معمول التمر في أسواق العلا تحرص سيدات المدينة على إعداده بأنفسهن.

دبس التمر.. منتج شهير

ويعد "دبس التمر" من المنتجات المشتقة من التمور، التي برع فيها أهل محافظة العلا، ويصنع من عصير التمر المركز ويستخدم كمادة غذائية ومُحَلٍّ.

وتعود فوائده إلى مكوناته الطبيعية والغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، والألياف والمعادن ومضادات الأكسدة.

أكلات شعبية أخرى

يضاف إلى هذه الأطباق، العديد من الأكلات الشعبية الأخرى التي يشكل التمر جزءً رئيسًا فيها، مثل "العصيدة" وهي من الأكلات الموسمية التي عادة ما تؤكل في فصل الشتاء لكونها عامل دفء بجودة مكوناتها وقيمتها الغذائية العالية، وتصنع من التمر المطبوخ مع الزبدة والماء ثم تُمزج على النار مع الطحين والهيل والزعفران.

وكذلك "عريكة التمر" التي تُعد من أقراص العجينة المطبوخة على الفحم، إذ تقطع بعد أن تنضج وتفتيتها جيدًا، بعد ذلك يضاف التمر المعجون بالزبدة ويمزج جيدًا ثم يضاف الهيل والعسل، وهي من الأكلات المفضلة أيضًا في فصل الشتاء، بالإضافة إلى العديد من حلويات التمور مثل تمرية الفستق واللوز، وغيرها.

مهرجان تمور العلا

وتلقى عميات بيع التمور في محافظة العلا رواجًا واسعًا تزامنًا مع موسم الحصاد وتحديدًا مع حلول شهر سبتمبر، الذي يشهد انطلاق مزاد مهرجان تمور العلا، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا خلال الفترة من 8 سبتمبر 2023 وحتى 28 أكتوبر 2023.

ويشكل وجهة رئيسية للمزارعين لبيع منتجاتهم من "تمور البرني" الفاخرة التي تتميز بها المحافظة والعديد من الأنواع الأخرى، بالإضافة إلى توافد التجار على المهرجان من داخل المملكة وخارجها لعقد صفقات التمور.