السعودية | لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تُنظّم ورشة عمل “البيانات الإدارية الخاصة بالاتجار بالأشخاص”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في مقرها بهيئة حقوق الإنسان ورشة عمل لمدة ٤ أيام، لمناقشة حوكمة البيانات الإدارية الخاصة بالاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وشارك في الورشة عددٌ من المختصين في الجهات المشكّلة في اللجنة، استهدفت تطبيق المفاهيم الأساسية من معيار التصنيف الدولي للبيانات الإدارية الخاصة بالاتجار بالأشخاص.

وأكدت جلسات الورشة أهمية البيانات الإدارية حول الاتجار بالأشخاص، ومعيار التصنيف الدولي للبيانات الإدارية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص (ICS-TIP)، وأساسيات جمع البيانات وإدارتها وحماية بيانات الاتجار بالأشخاص ومشاركتها، وتحليل وتقديم بيانات الاتجار بالأشخاص.

وتأتي الورشة -التي قدمها خبراء دوليون من المنظّمة الدولية للهجرة- بحضور رئيس قسم الحماية في المنظّمة، ضمن البرامج التدريبية المشتركة التي تقدمها لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مع المنظّمة في إطار مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة – المرحلة الثانية، القائم بين هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة.