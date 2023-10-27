السعودية | التخصصات الصحية تشارك في مؤتمر المستشفيات العالمي الـ 46 بلشبونة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خلال الفترة من 25 وحتى 27 من أكتوبر الجاري، في مؤتمر المستشفيات العالمي الـ 46، التابع للاتحاد العالمي للمستشفيات (IHF)، المقام بمدينة لشبونة في البرتغال، بهدف إبراز جهودها في تحسين الرعاية الصحية ضمن نطاق عملها، بحضور مختصين وقياديين من مختلف قطاعات الرعاية الصحية على المستوى الدولي.

واستعرض الأمين العام للهيئة الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان خلال مشاركته متحدثاً في المؤتمر، جهود الهيئة في دعم تنمية القطاع الصحي، وإبراز أهم المنجزات التي ساهمت في تطوير الأداء المهني الصحي بالمملكة، الذي انعكس إيجاباً على جودة الممارسة المهنية الآمنة، وواكب المستهدفات الوطنية لبرنامج التحول في القطاع الصحي، منوهاً بتجربة الهيئة في ضبط مأمونية الممارسة المهنية، بالإضافة إلى نجاحاتها في برامج الدراسات العليا “شهادة البورد السعودي”، والتي تعد من أهم الشهادات الصحية في المنطقة، وخرّجت ما يزيد عن 22000 ألف خريج منذ إطلاق الشهادة، كما تطرق لجهود أكاديمية القيادة الصحية في تنمية الكفاءات القيادية وأثرها في صناعة مستقبل الرعاية الصحية، وما حققته الأكاديمية الصحية في تحديد المسار الوطني لتخطيط القوى العاملة في توطين المهن الصحية.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر انطلاقاً من حرصها على الاطلاع على آخر المستجدات والتجارب والممارسات العالمية الناجحة في قطاع الرعاية الصحية والمتميّزة في مجال التعليم وتأهيل القوى العاملة الصحية.