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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، وكلاسيكو سعودي جديد، هذه المرة على ملعب الملك فهد الدولي، ويجمع بين الهلال والأهلي لحساب الجولة الـ11 من دوري روشن 2024.

ويبدو أن العملاقين في أفضل أحوالهما هذا الموسم، فأصحاب الأرض في صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة، أما الأهلي، فيتواجد رابعا بواقع 22 نقطة.

ولدى "قلعة الكؤوس" ثقة كبيرة بعد الفوز على الاتحاد في الديربي وبعدها الوحدة، وتأمل كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله في مواصلة العطاء بنفس الكيفية في المباراة الأهم هذا الموسم.

مفاجأتان من الأهلي للهلال قبل كلاسيكو الدوري السعودي

لكن مهمة تبدو صعبة في انتظار الأهلي بالنظر إلى مستويات الهلال المميزة مؤخرًا، حتى وإن فقدت كتيبة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بعض نجومها للإصابة مثل نيمار دا سيلفا.

ما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

يمكن متابعة مباراة الهلال والأهلي بصورة مجانية، فقط داخل المملكة العربية السعودية.

وسيكون الكلاسيكو منقولًا عبر قناة SSC1 SD المجانية، بتقنية صورة عادية ودون تغطية القناة السعودية لأحداث قبل وبعد المباراة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

أما خارج السعودية، أو لمتابعة المباراة بتغطية حية وتقنية صورة HD، فيجب الاشتراك في إحدى باقات SSC وشراء جهاز GOBX لفك التشفير.

وعندها، يمكن متابعة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC1 HD.+

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي

SSC1 HD

SSC1 SD

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

من معلق مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

عبر قناة SSC1 SD، هناك خيار واحد فقط للتعليق على مجريات مباراة الهلال والأهلي، وهو المعلق فهد عريشي.

أما قناة SSC1 HD فتوفر أكثر من خيار، إذ يتواجد المعلق فارس عوض عبر القناة الصوتية الأولى، والمعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الثانية.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

من داخل السعودية هناك خيار مجاني لمتابعة البث المباشر لمباراة الهلال والأهلي، وهو تطبيق "شاهد" ولكن بتقنية صورة SD.

ومن خارج السعودية أو لمتابعة المباراة بتقنية HD، فإنه يجب الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

متى موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

تقام مباراة الهلال والأهلي يوم الجمعة 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.