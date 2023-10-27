شكرا لقرائتكم خبر عن "صدمة للوافدين:قرار مفاجئ من السعودية يهز أركان المهن!هل ستكون مهنتك ضمن النادرين المستثنين؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

توطين المهن في المملكة العربية السعودية

أصدرت وزارة الموارد البشرية السعودية قراراً يقضي بتوطين المهن في عام 2023، بهدف تنظيم الوظائف وتوفير فرص عمل متكافئة في المجتمع وتعزيز الاقتصاد السعودي. يهدف هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين العمالة السعودية والعمالة الأجنبية في سوق العمل. وبموجب هذا القرار، سيتم توطين عدد من المهن في المملكة.

المهن التي سيتم توطينها

تشمل المهن التي سيتم توطينها مترجم فوري، ومسؤول عن شؤون العمل والعمال، وأخصائي لغات كاتب الشكاوى والبلاغات، ومدير الموارد البشرية، وموظف الاستقبال الفندقي، والمسؤول عن إدارة الموظفين وشؤونهم، وأمين الصندوق، وحارس الأمن الخاص، ومدير العلاقات الاجتماعية الحكومية، وكاتب الوقت، والناسخ، والمسؤولين عن محلات الملابس.

الوظائف غير المستوطنة

أعلنت الجهات الحكومية السعودية عن قائمة المهن والوظائف غير المستوطنة التي يمكن للمقيمين الأجانب العمل فيها داخل المملكة. تشمل هذه المهن سكرتير في المجال الطبي، ومدير مبيعات، وصيدلي، ومدير أو كاتب حسابات، ومندوب مشتريات، ومحاسب عام، وسكرتير تنفيذي، وبائع، ومراقب وأمين مستودعات، ومهندس سائق.

توطين المهن في منطقة عسير

في منطقة عسير، حددت وزارة الموارد البشرية الوظائف والمهن المسموح بها. تشمل هذه الوظائف العمل في الجمعيات الأهلية، ومكاتب البريد، ومكاتب السياحة والسفر، ومكاتب شركات التأمين، والعمل في المراكز والأسواق التجارية، والتعليم الأهلي للبنات لجميع الفئات العمرية.



فرص العمل في مجال السياحة والسفر

يُعتبر العمل في مجال السياحة والسفر واحدًا من أهم المهن المتاحة في المملكة العربية السعودية. يوفر هذا المجال فرص عمل متنوعة في مكاتب السياحة والسفر، وشركات التأمين، والمراكز التجارية، والأسواق. ولكن لتحقيق النجاح في هذه المهن، يجب توافر بعض الشروط الأساسية. أولًا، يجب أن يكون المتقدمون من أبناء المملكة العربية السعودية فقط.

فرص العمل للمواطنين السعوديين في قطاعات السياحة والسفر وشركات التأمين والمراكز التجارية

تُعتبر قطاعات السياحة والسفر وشركات التأمين والمراكز التجارية فرصًا مثيرة للمواطنين السعوديين للعمل وتطوير مهاراتهم وكسب الخبرة. ومع تنفيذ خطة توطين المهن، سيتم توفير المزيد من فرص العمل في هذه المجالات المهمة.



شروط التوظيف في قطاع السياحة والسفر وشركات التأمين والمراكز التجارية

للتقدم للوظائف في قطاعات السياحة والسفر وشركات التأمين والمراكز التجارية في المملكة العربية السعودية، هناك بعض الشروط التي يجب توفرها:

الشروط العامة:

أولًا، يجب أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا.

ثانيًا، يجب أن يكون عمر المتقدمين بين 18 و40 سنة.

ثالثًا، يجب تقديم جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف.

رابعًا، يقبل نظام التسجيل المتقدمين من الجنسين، ولا يجب أن يكون المتقدم يعمل في القطاع العام.

توطين المهن في قطاع السياحة والسفر وشركات التأمين والمراكز التجارية

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حاليًا على تنفيذ خطة توطين المهن في قطاعات السياحة والسفر وشركات التأمين والمراكز التجارية. وتهدف هذه الخطة إلى زيادة نسبة التوطين في هذه القطاعات وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين.

ستبدأ وزارة الموارد البشرية في توطين 35% من المهن والأعمال الاستشارية في السادس من أبريل 2023 في المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة. وسيتم زيادة نسبة التوطين إلى 40% في الرابع والعشرين من مارس 2024 في المرحلة الثانية.

قرار جديد بشأن المهن غير المسعودة في قطاعات السياحة والسفر وشركات التأمين والمراكز التجارية

تم اتخاذ قرار جديد من قبل وزارة الموارد البشرية يتعلق بتضمين المهن غير المسعودة في قطاعات السياحة والسفر وشركات التأمين والمراكز التجارية. سيتم تطبيق هذا القرار على جميع المنشآت في هذه القطاعات، باستثناء المهن غير المسعودة.

المهن غير المسعودة في قطاع السياحة والسفر وشركات التأمين والمراكز التجارية

قد حددت وزارة الموارد البشرية بعض المهن التي لم يتم تضمينها في قائمة المهن المسعودة في قطاعات السياحة والسفر وشركات التأمين والمراكز التجارية. ومن بين هذه المهن: مهنة عامل النظافة، وتحميل وتفريغ البضائع في مختلف المجالات، والمختصون الذين لديهم خبرة متخصصة في تشغيل الألعاب الأخرى.

وبناءً على هذا القرار، ستكون هذه المهن غير مسعودة في عام 2023. وهذا يعني أنه سيتم تطبيق الضرائب والرسوم اللازمة على هذه المهن ابتداءً من تلك الفترة. وهذا يهدف إلى تعزيز العدالة المالية وتحفيز المهن المسعودة في هذه القطاعات.