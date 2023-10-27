شكرا لمتابعة خبر عن بعد توقف قلبه..إنقاذ حياة سبعيني داخل ساحات المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت الفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة ، من إنقاذ وإعادة النبض لمريض سبعيني ؛ أثناء تواجده في ساحات المسجد النبوي الشريف أثناء صلاة الجمعة .

وقال مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني ، أن عمليات التطوع في الهيئة تلقت بلاغاً اليوم الجمعة في تمام الساعة 12:11 يفيد بوجود مريض يعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالمسجد النبوي الشريف .

وأضاف : عند الوصول قام الفريق الطبي بالتعامل مع المريض وفق النظام المتبع لمثل هذه الحالات بالإنعاش القلبي الرئوي للمريض واستخدام جهاز مزيل الرجفان التابع للهيئة والمنتشر في أرجاء المسجد النبوي والبالغ عددها 18 جهازًا، وإعطاء المريض صدمات كهربائية.