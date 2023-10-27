تراند اليوم : بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن استخدام حماس المستشفيات في غزة لتنفيذ عمليات عسكرية

صحيفة الخليج 365: قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إنّ "حركة حماس تستخدم المستشفيات في قطاع غزة للقيام بالأعمال الإرهابية وإطلاق الصواريخ وغير ذلك".

وأضاف : "هناك خلايا لحماس في مستشفى الشفاء للسيطرة التي توجه منها الضربات الصاروخية ويعملون أيضا في مستشفيات أخرى في قطاع غزة".

وتابع: "هناك مدخل للأنفاق في المستشفيات يمكن من خلالها الدخول إلى أنفاق تعطي ملاذا آمنا تحت الأرض، يتحرك فيها الإرهابيون بحرية".

وواصل: "مئات الآلاف من الإرهابيين دخلوا المستشفيات منذ 7 أكتوبر ويعرضون المدنيين للخطر من خلال استخدامهم كدروع بشرية".

وأردف: "حماس تعمل داخل المستشفيات لأنها تعرف أن الجيش الإسرائيلي يميز بين الإرهابيين والمدنيين".