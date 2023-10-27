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تراند اليوم : بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن استخدام حماس المستشفيات في غزة لتنفيذ عمليات عسكرية

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صحيفة الخليج 365: قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إنّ "حركة حماس تستخدم المستشفيات في قطاع غزة للقيام بالأعمال الإرهابية وإطلاق الصواريخ وغير ذلك".

وأضاف : "هناك خلايا لحماس في مستشفى الشفاء للسيطرة التي توجه منها الضربات الصاروخية ويعملون أيضا في مستشفيات أخرى في قطاع غزة".

وتابع: "هناك مدخل للأنفاق في المستشفيات يمكن من خلالها الدخول إلى أنفاق تعطي ملاذا آمنا تحت الأرض، يتحرك فيها الإرهابيون بحرية".

وواصل: "مئات الآلاف من الإرهابيين دخلوا المستشفيات منذ 7 أكتوبر ويعرضون المدنيين للخطر من خلال استخدامهم كدروع بشرية".

وأردف: "حماس تعمل داخل المستشفيات لأنها تعرف أن الجيش الإسرائيلي يميز بين الإرهابيين والمدنيين".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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