تراند اليوم : بالفيديو.. الشيخة مي آل خليفة تكشف تاريخ أسرة آل خليفة في البحرين.. وقصة تأسيسها

صحيفة الخليج 365: كشفت الشيخة البحرينية مي آل خليفة تاريخ أسرة آل خليفة في البحرين وقصة تأسيسها، وذلك خلال لقائها في برنامج مخيال مع الإعلامي عبدالله البندر.

وقالت الشيخة مي: بداية تواجدهم أنهم نزحوا من الهدار في الجزيرة العربية إلى الزبارة وأسسوا الأسطول الكبير الذي عرف وكان الثاني بعد أسطول عمان المعروف بحجمه وضخامته.

وتابعت: أن أول من حكم الزبارة هو محمد بن خليفة وهو معروف بالسجلات البريطانية أنه حكيم وعالم وله حضور سياسي مميز.

وأضافت أن : ابنه خليفة توفي، وأحمد الذي فتح البحرين وسكنها وامتد الحكم لأبنائه سلمان وعبدالله ثم انتقل الحكم إلى حفيد أخيه محمد بن خليفة بن سلمان جدي الأكبر ثم اختار أهل البحرين الشيخ عيسى بن علي الذي استقرت البحرين في عهده وتسلسل الحكم إلى الشيخ حمد بن عيسى إلى الشيخ سلمان بن حمد ثم عيسى بن سلمان الذي استقلت البحرين في عهده.