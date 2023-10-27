شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الطرق" توصي بتعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصت الهيئة العامة للطرق، قائدي المركبات بعددٍ من تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار، منها تجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة، بالإضافة إلى أهمية ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر.

كما أكدت الهيئة أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع المياه، بالإضافة إلى أهمية استخدام إشارات التنبيه، والالتزام بمسار المركبة.

التعامل مع الأمطار

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

وشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.