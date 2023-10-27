شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار وعواصف رعدية على العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

طقس المملكة

يستمر توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.