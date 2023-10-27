شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقديم.. "التعليم" تستقبل طلبات التقاعد المبكر للمرة الثانية هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة التعليم في استقبال طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس وحتى 1/ 5/ 1445 هـ، كفرصة ثانية للراغبين في التقاعد المبكر. بعد أن فتحت المجال في بداية العام الهجري.

وكانت وزارة التعليم دعت في مطلع العام الهجري الحالي الراغبين في التقاعد المبكر من شاغلي الوظائف التعليمية إلى رفع الطلب إلكترونيًا من خلال نظام فارس، بشرط أن يكون طلب إنهاء الخدمة "لتقاعد المبكر" في حال كان صافي الخدمة 25 سنة فأعلى.

مع رفع الطلبات على النظام والمتمثلة في:

صورة واضحة من الهوية الوطنية.

بيان خدمات وظيفية من منصة مسار من حساب الموظف نفسه.

خطاب رسمي من البنك موضح فيه رقم الحساب والآيبان موقع ومختوم.

وإخلاء طرف من صندوق التنمية العقاري وصندوق التنمية الزراعي وصندوق التنمية الاجتماعي.

وإرفاق إشعار بالتعديل من الأحوال المدنية في حال تغيير تاريخ الميلاد أو تعديل الاسم.

ترفع جميع الطلبات في ملف واحد وتكون واضحة بصيغة PDF.