شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين استهداف المدنيين في غزة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، استهداف المدنيين وتهجيرهم القسري في غزة، مشددا على أن ما يحدث له عواقب وخيمة على أمن المنطقة والعالم.

وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة المملكة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة، اليوم الجمعة، أن المملكة نؤكد الأولوية للعمل نحو السلام والالتزام بالمواثيق الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.