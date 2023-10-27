شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ميسي السابق يثير الجدل: رونالدو الأفضل في العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثار كريستوفر جالتيير، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، الجدل بعد تصريحاته الأخيرة التي أشاد بها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، حيث وصفه بأنه أفضل لاعب في العالم.

رونالدو يتألق أمام الدحيل القطري

وقدّم كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي أداءً مميزًا في مباراة النصر والدحيل القطري في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الفريق السعودي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأثارت تصريحات جالتيير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، خاصةً إنه كان مدربًا لـ ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان طوال الموسم الماضي، ورغم ذلك، لم يتردد بوصف رونالدو بأنه الأفضل.



وقال كريستوفر جالتيير: “عندما تواجه رونالدو، ليس هناك الكثير الذي يمكنك القيام به. لقد سجل هدفين جيدين، ليس لدي كلمات لوصف ذلك”.

وأختتم جالتيير تصريحاته قائلًا “ما يفعله أمر استثنائي بالنسبة للاعب يبلغ 38 عامًا، إنه لا يزال أفضل لاعب في العالم”.