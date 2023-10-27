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مدرب ميسي السابق يثير الجدل: رونالدو الأفضل في العالم

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محمد الفلاح - أثار كريستوفر جالتيير، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، الجدل بعد تصريحاته الأخيرة التي أشاد بها بالنجم البرتغالي ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، حيث وصفه بأنه أفضل لاعب في العالم.

رونالدو يتألق أمام الدحيل القطري

وقدّم كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي أداءً مميزًا في مباراة النصر والدحيل القطري في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الفريق السعودي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأثارت تصريحات جالتيير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، خاصةً إنه كان مدربًا لـ ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان طوال الموسم الماضي، ورغم ذلك، لم يتردد بوصف رونالدو بأنه الأفضل.


وقال كريستوفر جالتيير: “عندما تواجه رونالدو، ليس هناك الكثير الذي يمكنك القيام به. لقد سجل هدفين جيدين، ليس لدي كلمات لوصف ذلك”.

وأختتم جالتيير تصريحاته قائلًا “ما يفعله أمر استثنائي بالنسبة للاعب يبلغ 38 عامًا، إنه لا يزال أفضل لاعب في العالم”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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