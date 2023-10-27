شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة لـ الأهلي والهلال قبل مباراة اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواجه 4 لاعبين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الفريق الأول الكروي بالنادي الأهلي، خطر الغياب عن المباراة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

البليهي ونيفيز مهددان بالغياب عن مواجهة الفتح

وبحسب ما نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن الثنائي علي البليهي والبرتغالي روبن نيفيز، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مهددان بالغياب عن مباراة الفتح، الجمعة المقبل، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري، حال حصولهما على البطاقة الصفراء اليوم ضد الفريق الأول الكروي بالنادي الأهلي.

بينما الثنائي البرازيلي روجر إيبانيز وعبد الباسط هندي، مهددان من جانب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالغياب عن مباراة الرياض، الموافق يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل حال حصولهما على البطاقة الصفراء ضد الفريق الأول الكروي بنادي الهلال اليوم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صدارة بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الفريق الأول الكروي بنادي الأهلي، صاحب المركز الرابع.