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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم يلا شوت

ليلة سعودية مع Al Hilal vs Al Ahli اليوم، مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري السعودي، يفتح استاد الملك فهد الدولي أبوابه لاستضافة نسخة جديدة من كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والأهلي، تجمع بينهما في الجولة 11 من دوري روشن 2024.

الزعيم قادم من فوز كبير على نادي مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا، واصل به تصدر مجموعته، وعلى صعيد الدوري السعودي فنادي الهلال هو المتصدر أيضًا برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين عن التعاون الوصيف.

على الجانب الآخر، يسير الأهلي السعودي بخطى ثابتة في الدوري بعد البداية المتذبذبة، وقد فاز على الوحدة في المباراة الأخيرة وبديربي جدة في قبل الأخيرة، ليحتل المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

متى موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

تقام مباراة الهلال والأهلي يوم الجمعة 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

أما خارج السعودية، أو لمتابعة المباراة بتغطية حية وتقنية صورة HD، فيجب الاشتراك في إحدى باقات SSC وشراء جهاز GOBX لفك التشفير.

وعندها، يمكن متابعة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC1 HD.+

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي

SSC1 HD

SSC1 SD

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

التشكيل المتوقع للهلال ضد الأهلي

يتواصل غياب النجم البرازيلي نيمار عن الهلال للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب بلاده في التوقف الدولي الأخير، وستكون بقية العناصر جاهزة للكلاسيكو ضد الأهلي.

تشكيلة الهلال ضد الأهلي: 4-2-3-1

ياسين بونو

ياسر الشهراني - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد

روبين نيفيس - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

سالم الدوسري - مالكوم - ميشيل

ألكساندر ميتروفيتش

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال

لا يعاني الأهلي من غيابات للإصابة أو الإيقاف قبل الكلاسيكو ضد الهلال، وستكون جميع العناصر جاهزة للمباراة.

تشكيلة الأهلي ضد الهلال: 4-2-3-1

إدوارد ميندي

عبد الله العمار - عبد الباسط هندي - روجر إيبانيز - بسام الحريجي

فرانك كيسيه - عبد الله المجحد

ألان سان ماكسيمان - غابري فيغا - رياض محرز

روبيرتو فيرمينو

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

هناك وسيلة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2024، وهي تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

يوجد بث آخر أسفل الصفحة في حالة التوقف

كلاسيكو سعودي جديد، هذه المرة على ملعب الملك فهد الدولي، ويجمع بين الهلال والأهلي لحساب الجولة الـ11 من دوري روشن 2024.

ويبدو أن العملاقين في أفضل أحوالهما هذا الموسم، فأصحاب الأرض في صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة، أما الأهلي، فيتواجد رابعا بواقع 22 نقطة.

ولدى "قلعة الكؤوس" ثقة كبيرة بعد الفوز على الاتحاد في الديربي وبعدها الوحدة، وتأمل كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله في مواصلة العطاء بنفس الكيفية في المباراة الأهم هذا الموسم.

لكن مهمة تبدو صعبة في انتظار الأهلي بالنظر إلى مستويات الهلال المميزة مؤخرًا، حتى وإن فقدت كتيبة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بعض نجومها للإصابة مثل نيمار دا سيلفا.