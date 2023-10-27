شكرا لقرائتكم خبر عن اوعي ترميها تاني.. 5 فوائد جهنمية لقشور الليمون لن تستغني عنها طوال حياتك!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

لقشور الليمون العديد من الفوائد التي لا يعلمها معظم الأشخاص، لذلك نقوم بعد استخدام الليمون برمي القشور، فإن القشور يمكن إدخالها في منتجات التنظيف للأسطح التي تحمل بقع، فمن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم فوائد استخدام القشور التي ستبهركم، وتقوموا بحفظ هذه القشور لاستخدامها.

طريقة التنظيف بإستخدام قشر الليمون تبحث العاملين في المنازل عن طريقة سهلة يمكن بها تنظيف جهاز الميكرويف من الدهون المتراكمة، وإليكم طريقة بمكونات سهلة وبسيطة:

المكونات قشر الليمون.

كوب من الخل أبيض. كوب من الماء.

الطريقة

قم بخلط جميع المكونات مع بعضها جيدًا. من ثم قم بوضعها في الجهاز وأعد تشغيله بعضًا من الدقائق. احذر من لمس الخليط بعد فتح الميكرويف وانتظر حتى يبرد. قم بإخراج السائل من الميكروويف باستخدام قطعة من القماش. وبذلك فقمت بتنظيفه جيدًا من أي دهون بكل سهولة. استخدامات أخرى من قشر الليمون يمكن استخدام قشور الليمون في العديد من الأغراض والتي تتمثل في النقاط التالية:قم بوضع قشور الليمون في وسط الملابس، وذلك لما لها قدرة علي امتصاص الروائح الغير محببة. يمكن استخدام القشور في طرد النمل من المنزل من خلال وضعه في الأماكن التي يخرج منها. يدخل قشور الليمون في صنع منتجات التنظيف للملابس، لذلك قم بوضعه داخل الغسالة أثناء تشغيلها لإزالة البقع. ويعتبر الليمون من ضمن الخضروات الهامة جدا داخل المطبخ العربي بشكل خاص وذلك بسبب وضعه في العديد من الأطعمة المختلفة حيث يقدم مذاقا مختلفا كما تناوله البعض كعصير فيما تستخدمه بعض السيدات في العديد من الوصفات المختلفة للشعر والبشرة على حد سواء حيث يستخدم الليمون منذ قديم الأزل في علاج عدد من المشاكل المختلفة التي تعاني منها البشرة.