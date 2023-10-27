شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تروي أحياء "جدة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أحياء جدة هطول أمطار غزيرة سبقها موجه غباريه، ورصدت عدسة "اليوم" سعادة أطفال وأهالي المحافظة بالأجواء الماطرة في منتزهات الأحياء .

وكان المركز الوطني للأرصاد أفاد بأن صور الرادارات تبيّن خلال الساعات القادمة، تأثر محافظة جدة خاصة الأجزاء الشرقية منها، بالتيارات الهابطة نشطة السرعة والمثيرة للغبار، وهطول أمطار، بسبب تواجد السحب الرعدية الممطرة على العاصمة المقدسة والمحافظات القريبة منها، ونبه بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المعنية.

التعامل مع الأمطار

فيما أوصت أمانة جدة بمتابعة التنبيهات الجهات المختصة وإفساح المجال أمام المعدات وأعمال سحب المياه.

ونبهت على الأهالي إبقاء الأطفال بعيداً عن تجمعات المياه، وأوصت المركبات بالابتعاد عن التجمعات المطرية، والابتعاد عن الكبائن والمولدات الكهربائية واختيار الطرق البديلة، والتبليغ عن أماكن تجمع المياه.