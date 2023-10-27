شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يفاجئ الزمالك في دوري نايل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

نجح فريق الكرة الأول بنادي إنبي في تحقيق الفوز على فريق نادي إنبي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب عثمان أحمد عثمان لحساب مباريات الجولة الخامسة من دوري نايل.

إنبي يفوز على الزمالك

احرز ثنائية نادي إنبي زياد كما في الدقيقة الثانية والعشرين وأحمد أمين أوفا في الدقيقة الثامنة والستين بينما نجح أحمد السيد زيزو في تسجيل هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة الثلاثين من علامة الجزاء.

وحاول لاعبوا الزمالك العودة للمباراة في الشوط الثاني لكن جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب تفوق الحارس عبد العزيز البلعوطي بالإضافة إلى بسالة الدفاع البترولي وهو ما ادلى لتلقي رجال اوسوريو الخسارة الأولى في الموسم.

ترتيب دوري نايل بعد مباراة الزمالك وإنبي

بهذا الفوز رفع إنبي رصيده من النقاط إلى النقطة السابعة في المركز السادس بينما توقف رصيد نادي الزمالك عند ثمانية نقاط وضعته في المركز الرابع.