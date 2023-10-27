شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو أهداف مباراة الزمالك ضد إنبي في دوري نايل اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

سقط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في فخ الخسارة الأولى له في بطولة دوري نايل للموسم الجاري على يد فريق نادي إنبي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب عثمان أحمد عثمان لحساب لقاءات الجولة الخامسة.

فيديو أهداف مباراة الزمالك ضد إنبي

إنتهت فعاليات الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الايجابي 1-1 حيث افتتح زياد كمال التقدم لنادي إنبي في الدقيقة الثانية والعشرين فيما تعادل لنادي الزمالك في الدقيقة الثلاثين عن طريق أحمد السيد زيزو من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني خطف أحمد أمين أوفا هدف الفوز لنادي إنبي في الدقيقة التاسعة والستين من ضربة رأس فشل الحارس محمد عواد في التعامل معها ليتلقى نادي الزمالك الخسارة الأولى له التي أوقفت رصيده عند 8 نقاط في المركز الرابع بينما رفع النادي البترولي رصيده للنقطة السابعة في المركز السادس.