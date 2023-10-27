شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف زيزو في مباراة الزمالك وإنبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تغير ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف زيزو في مباراة الزمالك وإنبي في الموقعة التي حسمها الفريق البترولي على القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة لحساب مباريات الجولة الخامسة.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف زيزو في مباراة الزمالك وإنبي

وسجل زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة الثلاثين من علامة الجزاء بينما سجل ثنائية إنبي زياد كمال وأحمد أمين أوفا.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف زيزو في مباراة الزمالك وإنبي وفق ما يلي:-