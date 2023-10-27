شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف زيزو في مباراة الزمالك وإنبي والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - تغير ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف زيزو في مباراة الزمالك وإنبي في الموقعة التي حسمها الفريق البترولي على القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة لحساب مباريات الجولة الخامسة.
ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف زيزو في مباراة الزمالك وإنبي
وسجل زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة الثلاثين من علامة الجزاء بينما سجل ثنائية إنبي زياد كمال وأحمد أمين أوفا.
ويأتي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف زيزو في مباراة الزمالك وإنبي وفق ما يلي:-
- 1/ حسام أشرف (بلدية المحلة)، جوب مابولولو (الاتحاد)، بيرسي تاو (الأهلي): 4 أهداف.
- 2/ أحمد بلحاج (الجونة)، أحمد قندوسي (سيراميكا كليوباترا)، فادي فريد (سموحة)، فيستون مايلي (بيراميدز)، مصطفى زيكو (زد)، أحمد سيد زيزو (الزمالك): 3 أهداف.
- 3/ عمر كمال (مودرن فيوتشر)، جوزيف أوشايا (المقاولون العرب)، عبد الرحمن سمانة (بلدية المحلة)، ياو أنور (الاسماعيلي)، شيكابالا ويوسف أوباما (الزمالك)، ميدو جابر (المصري): هدفين.