شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد إنبي والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - تغير جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد إنبي بعد المواجهة التي حسمها الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر لحساب مباريات الجولة الخامسة من الموسم الجاري 2023-2024.
جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد إنبي
ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد إنبي وفق ما يلي:-
- 1- بيراميدز 13 نقاط من 5 مباريات.
- 2- فيوتشر 9 نقاط من 4 مباريات.
- 3- المصري 9 نقاط من 5 مباريات.
- 4- الزمالك 8 نقاط من 5 مباريات.
- 5- زد 8 نقاط من 4 مباريات.
- 6- إنبي 7 نقاط من 5 مباريات.
- 7- سموحة 7 نقاط من 4 مباريات.
- 8- الأهلي 6 نقاط من 2 مباريات.
- 9- بلدية المحلة 5 نقاط من 4 مباريات.
- 10- الاتحاد السكندري 5 نقاط من 4 مباريات.
- 11- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط من 3 مباريات.
- 12- طلائع الجيش 4 نقاط من 4 مباريات.
- 13- فاركو 4 نقاط من 4 مباريات.
- 14- الإسماعيلي 3 نقاط من 4 مباريات.
- 15- الداخلية 3 نقاط من 4 مباريات.
- 16- الجونة نقطتين من 3 مباريات.
- 17- المقاولون العرب نقطتين من 4 مباريات.
- 18- البنك الأهلي دون نقاط من 4 مباريات.