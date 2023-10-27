شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد إنبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تغير جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد إنبي بعد المواجهة التي حسمها الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر لحساب مباريات الجولة الخامسة من الموسم الجاري 2023-2024.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد إنبي

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد إنبي وفق ما يلي:-