شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة ضد زد في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل جمهور المارد الأبيض عن موعد مباراة الزمالك القادمة ضد زد في الدوري المصري وذلك عقب الخسارة التي مني بها رجال أوسوريو اليوم على يد إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي إستضافتها أرضية ملعب إستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد زد في الدوري المصري

ويخوض المارد الأبيض مباراته القادمة ضد نادي زد على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة السادسة

وتقام تلك المواجهة يوم الثالث من شهر نوفمبر القادم عند حلول الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة الساعة التاسعة بتوقيت ابوظبي.

وتُنقل فعاليات تلك المواجهة عبر قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري ويعلق عليها أيمن الكاشف.