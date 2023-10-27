شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دعمه القضية الفلسطينية.. ماينز يستقر على قرار قاسِ بشأن أنور الغازي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقر فريق الكرة الأول بنادي ماينز الالماني على قراره تجاه اللاعب الدولي المغربي أنور الغازكي عقب دعمه للقضية الفلسطينية بشكل علني ضد ما يحدث من العدوان الاسرائيلي.

ماينز يستقر على قرار قاسِ بشأن أنور الغازي



وسبق وأن خرج اللاعب عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب إنه يدعم القضية الفلسطينية تجاه مع حدث معهم من هجمات غاشمة منذ 7 أكتوبر.

وعلى الرغم من أن اللاعب صاحب الثمانية والعشرين عامًا قام بحذف المنشور لكن إدارة ماينز سبق وأن اوقفته خلال الشهر الجاري حتى إشعار آخر.

وقالت شبكة بي بي سي العالمية أن المسؤولين قاموا بعقد اجتماع يوم أمس الخميس لبحث مسألة اللاعب وطلبت منه الاعتذار لكن اللاعب اخبرهم أنه يرفض القيام بذلك وأنه يدافع عن السلام والإنسانية.

وإستقر النادي الألماني بعد رفض اللاعب على الاعتذار القيام بفسخ عقده وهو الذي كان من المفترض أن ينتهي بنهاية يونيو 2025.