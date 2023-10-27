شكرا لقرائتكم خبر عن نظف رئتيك فورا..أقوي وصفات لتنظيف الرئة من دخان السجائر في 3 أيام فقط بكوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

وكذلك فإن التدخين يؤثر بشكل سلبي كبير جدًا على صحة القلب ويؤثر على الأوعية الدموية وقد يتسبب في انسداد الشرايين ومن الممكن أن يؤدي إلى حدوث الجلطات الدماغية.

خطوات تنظيف الرئتين عند المدخنين طريقة مجربة

تنظيف الرئتين عند المدخن طريقة مجربة وفعالة وهي في البداية تتناول اي نوع من انواع الالبان لمدة لا تزيد عن ثلاثة ايام ثم تبدأ بعمل التالي :

– لابد من ان تشرب كوب واحد من شاي الاعشاب او الشاي الاخضر والذي يعمل على طرد السموم التي تصيبك بالإمساك

– لابد من الابتعاد عن الاعمال التي تتسبب في إرهاق رئتيك .قبل ان تتناول الفطار لابد من شرب عصير الليمون قبل الفطار في حوالي 300 مللي من الماء مع ثمرتين من الليمون، لكي تمد الجسم بفيتامين سي .

– بعد الافطار لابد ان تتناول عصير الاناناس الذي يحد من الجفاف الذي اصاب الرئة واصاب جسمك، كما انه يساعد الجسم في عملية التنفس

في وسط اليوم الطبيعي لك عليك ان تتناول كميات مناسبة من عصير الجزر حيث انه يساعد بشكل كبير علي طرد السموم من الرئة ، ويعمل على تنظيفها .بعد تناول وجبة العشاء او بعد تناول وجبة الغذاء لابد من تناول اي نوع من انواع العصائر التي تحتوي على البوتاسيوم مثل عصير البرتقال او عصير الموز الامر الذي يساعد الانسان بشكل كامل على طرد سموم الرئة وتنظيفها تنظيف جيد ، وهذا ما نريده بطريقة مجربة وطبيعية .لابد من ان تأخذ حمام دافئ جميل في مدة لا تقل عن 15 دقيقة قبل النوم الامر الذي يساعد جسمك على طرد السموم نهائيا .

بهذا نصل الى نهاية مقال الذي تعرفنا به اكثر على احدى الطرق الفعالة للتخلص اثار التدخين في الرئة ، نرجوا ان يكون مقالنا مفيداً وممتعاً لكم ، وللمزيد من المقالات