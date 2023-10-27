شكرا لقرائتكم خبر عن من هيفاء وهبي لـ سارة سلامة.. موضة ملابس التايجر تخطف القلوب (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تبحث الكثير من السيدات عن أزياء وتصميمات مختلفة من موضة ملابس التايجر للنساء، التي تخطف القلوب وتمنح المرأة إطلالة جذابة ومثيرة، وأنثوية، وخاصة أن كثير من النجمات اعتمدن تلك الموضة الفترة الأخيرة، ومؤخرا سارة سلامة وهيفاء وهبي، اللاتي أثاروا جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بجمال وجاذبية إطلالاتهن.

موضة ملابس التايجر للنساء

نرصد في السطور التالية أبرز النجمات اللاتي ظهرن بإطلالات مميزة ومثيرة وجذابة من موضة ملابس التايجر للنساء، التي تطف القلوب والعقول وتضيف للمرأة جمال وجاذبية لامثيل وأنوثة بالدرجة الاولى.

وأطلت النجمة الجميلة هيفاء وهبي مع موضة ملابس التايجر للنساء، بفستان ذات تصميم بسيط للتركيز على ألوان التايجر التي جاءت طولية بعيدا عن التقليدية في التايجر، وبدت هيفاء غاية في الانوثة كعادتها وتركت شعرها منسدل وأرتدت قبعة من نفس لون الفستان لمزيد من الجاذبية ونظارة شمسية لامثيل لها.

وحرصت هيفاء وهبي، على مشاركة الجمهور هذه الإطلالة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، خلال عطلتها الصيفية، والتي نالت على إعجا المتابعين بسبب أنوثة وجاذبية إطلالة هيفاء وهبي.

هنا نسكت قليلا أمام إطلالة سارة سلامة، حيث أطلت على مهورها بإطلالة خطفت الانظار من داخل صالة الجيم بملابس رياضية ولكن من التايجر، عاية في الاناقة والجاذبية لاقت استحسان الجمهور.

حيث حرصت سارة سلامة على مشاركة جمهورها بهذه الإطلالة المميزة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.