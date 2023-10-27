شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يناقش مع نظيرة الأردني أوضاع غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي.

وناقش الجانبان خلال الاتصال ، أهمية حشد الدعم لمشروع القرار الذي قدمه الأردن للجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

كما ناقش الوزيران، تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وحماية المدنيين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية ، بالإضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.