شكرا لمتابعة خبر عن السيول تجتاح الشوارع وتغرق السيارات في حي العوالي بمكة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اجتاحت السيول الشوارع وأغرقت السيارات ، في حي العوالي ، مساء اليوم ، في مكة المكرمة بعد هطول الأمطار الغزيرة .

وأظهر مقطع فيديو متداول جريان مياه السيول وتدفقها في الشوارع ، وأحاطت بالسيارات ، المتوقفة أمام المنازل .

وكان المركز الوطني للأرصاد ، أعلن في وقت سابق ، عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ، مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة وبزخات من البرد ، على كل من مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، تبوك ، جازان ، عسير ، حائل الباحة .