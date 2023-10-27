انت الان تتابع "القحطاني": فرص هطول الأمطار على ‫جدة مستمرة حتى الاثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، إن هناك فرصًا لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأوضح "القحطاني أن الحالة المطرية ستكون مستمرة حتى يوم‫ الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن الحالة المؤثرة حاليًا ستنتهي تدريجيًّا خلال الساعات المقبلة.

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