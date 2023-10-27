لقيت تفاعلاً.. شاهد مكالمة مصورة لمراسل الجزيرة وزوجته الشهيدة في القصف الإسرائيلي على غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أكتوبر 2023, 8:02 مساءً

نشر حساب قناة الجزيرة الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة فيديو بين مراسلها وائل الدحدوح وزوجته، التي لقيت ربها إثر قصف إسرائيلي مميت لمنزل الأسرة الأربعاء الماضي. ويرجع توقيت المكالمة إلى مايو الماضي، حينما شنت قوات الاحتلال غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد نحو 13 فلسطينيًّا، من بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن عشرات الجرحى، فيما عرف بعملية "السهم والدرع". وحاول "الدحدوح" الاطمئنان على أسرته من خلال المكالمة المصورة، والتحدث إلى زوجته التي افتقدها بسبب ظروف تغطية الحرب آنذاك. وجرت المكالمة بناء على طلب من إدارة القناة. واستُشهد عدد من أفراد عائلة المراسل الفلسطيني، من بينهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، إضافة إلى عدد من أقاربه، إثر قصف إسرائيلي لمنزله في مخيم النصيرات في قطاع غزة الأربعاء الماضي.

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